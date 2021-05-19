Египет продлил карантинные меры до конца мая

Правительство Египта приняло решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 мая.

При этом правительство утвердило, что некоторые карантинные меры будут смягчены. В частности, будут открыты общественные парки и пляжи.

Кроме того, до 21:00 будут работать магазины, торговые центры, кофейни, рестораны и кинотеатры. При этом проведение общественных мероприятий останется под запретом.

Учащимся международных школ будет разрешено посещать занятия только до конца мая. Затем, начиная с июня, учебный процесс будет продолжен в режиме онлайн.