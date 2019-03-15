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Єфремову продовжили арешт до 13 травня


Суд призначив продовження допиту свідків

Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей бывшему главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

Суд продлил срок содержания под стражей Ефремову до 13 мая 2019 включительно. Следующее заседание назначено 18 марта на 10:00 утра. Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также в сепаратизме. 

Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Луганскуголь" в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, он оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскугля", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремову.

В конце октября прокуратура завершила расследование по уголовному делу в отношении сообщников Ефремова. Сообщники экс-главы фракции "Партии регионов" подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области.

Как сообщало РБК-Украина, в Швейцарии на счета, которые связаны с Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков.

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