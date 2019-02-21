Ефірний час для агітації кандидатам надаватимуть з 1 березня, - ЦВК

Результати жеребкування буде оприлюднено у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"

Предоставление эфирного времени кандидатам на пост президента на выборах 2019 для проведения агитации начнется с 1 марта 2019 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук после проведения жеребьевки по определению очередности предоставления кандидатам эфирного времени на радио и ТВ за счет государственного бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее постановление было принято единогласно.

"Обращаем внимание, что начинается трансляция, я так вижу, с 1 марта 2019 года. Таким образом ставим на голосование проект постановления по первому вопросу. Постановление принято единогласно", - сообщила Слипачук.

Также члены ЦИК отметили, что результаты жеребьевки будут обнародованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

"Учитывая предложения центральной общественной телерадиокомпании Украины по поводу эфирного времени, которое будет предоставляться зарегистрированным кандидатам на общественном теле- и-радио каналах с указанием конкретной даты, времени выхода в эфир для проведения предвыборной агитации за счет государственных средств бюджета Украины, предлагается утвердить результаты жеребьевки... Это постановление прислать Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Национальной общественной телерадиокомпании", - говорится в решении ЦИК.

Напомним, каждому из кандидатов перед выборами 2019 дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Эфирное время предоставят за счет средств госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, из бюджета могут выделить почти 20 млн на эфирную агитацию кандидатов.