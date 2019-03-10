У Ефіопії розбився літак з 149 пасажирами

На борту літака перебували 149 пасажирів та 8 членів екіпажу

В Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

"Подтверждено, что авария произошла в 08:44", - сообщил представитель авиакомпании Ethiopian Airlines.

По словам представителя, на борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета и информацию о лицах, которые могли выжить, представитель не сообщил.

Отмечается, что авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в результате сильной турбулентности в самолете компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью-Йорк пострадали 33 человека. По меньшей мере 28 человек были госпитализированы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Колумбии в результате аварийной посадки самолета Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines погибли 12 человек, находившихся на борту.

Добавим, 8 марта в американском штате Флорида двухмоторный самолет Piper PA-23-250 упал в озеро Окичоби, в результате аварии погибли пятеро людей.