У США через турбулентність в літаку постраждали понад 30 осіб

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Інцидент стався в літаку рейсу Стамбул - Нью-Йорк

В результаті сильної турбулентності в літаку компанії Turkish Airlines, який слідував зі Стамбулу в Нью-Йорк постраждали 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу аеропорту Нью-Джерсі.

За словами представника адміністрації аеропорту Стіва Коулмана, в результаті сильної турбулентності травми різного ступеню, серед яких забої, порізи та переломи, отримали 33 людини. Щонайменше 28 постраждалих були доправлені в медичний центр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Колумбії в результаті аварійної посадки літака Douglas DC-3 авіакомпанії Laser Airlines загинули 12 людей, що перебували на борту.

Як писало РБК-Україна, 8 березня в американському штаті Флорида двомоторний літак Piper PA-23-250 впав в озеро Окічобі, в результаті аварії загинули п'ятеро людей. Літак прямував з аеропорту міста Тампа в аеропорт Палм-Біч. Причини аварії встановлюються.

Раніше, на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот. За словами очевидців, все виглядало так, ніби літак втратив управління і врізався в будівлю.