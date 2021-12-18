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ООН про конфлікт в Ефіопії: обидві сторони порушують права людини

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Субота 18 грудня 2021 06:01
ООН про конфлікт в Ефіопії: обидві сторони порушують права людини Фото: ООН про конфлікт в Ефіопії - обидві сторони порушують права людини (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Організація Об'єднаних Націй звинуватила обидві сторони збройного конфлікту в Ефіопії в масових порушеннях прав людини. З такою заявою виступила Рада ООН з прав людини на саміті в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На саміті зазначили, що збройний конфлікт в країні становить небезпеку для всього регіону і закликали сторони до примирення.

На цьому саміті, організованому за сприяння Європейського Союзу, Рада з прав людини має визначитися щодо подальших дій. Зокрема, цей орган ООН може створити спеціальну міжнародну комісію, яка розслідуватиме можливі випадки військових злочинів, про які раніше повідомляли правозахисні організації.

Ефіопія вже засудила цю заяву як політично мотивовану, а посол Ефіопії в Швейцарії заявив, що такі рішення грають на руку повстанцям Тиграю.

Згідно із заявою Ради з прав людини, в Ефіопії залишаються під арештом від 5 000 до 7 000 осіб. Також повідомляється про численні порушення з боку повстанців.

Повстанці з фронту звільнення народу Тигра (ФЗНТ) відвоювали місто Лалібела на півночі Ефіопії через 11 днів після того, як його зайняли урядові війська.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ефіопії обіцяє очолити війну проти повстанців.

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