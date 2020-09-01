Ефективність вакцин від коронавируса повинна бути не менше 50%, - ВООЗ

Вакцини від коронавірусної інфекції, які розробляються, повинні показувати ефективність як мінімум в 50% випадків. За даними ВООЗ, у світі розробляють близько 170 вакцин для боротьби з коронавірусом.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан, повідомляє NAIZ.

"Серед критеріїв, узгоджених між ВООЗ і регулюючими органами ряду країн, в яких досліджуються експериментальні вакцини, визначено необхідний рівень ефективності - не менше 50%, а переважно вище. Нам не потрібна схвалена вакцина з ефективністю менше 30%", - сказала вона.

Тому ВООЗ вважає, що, незважаючи на терміновість пошуку вакцини проти COVID-19, слід припинити використання будь-яких експериментальних вакцин "з неприйнятним профілем безпеки".

Нагадаємо, за даними ВООЗ, в світі розробляють близько 170 вакцин для боротьби з коронавірусом.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я допустила до клінічних випробувань казахстанську вакцину проти коронавірусу.

Зазначимо, що у ВООЗ допускають, що ближче до зими кількість смертельних випадків може збільшитися, оскільки