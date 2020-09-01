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Эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50%, - ВОЗ

Автор: Надежда Собенко

Разрабатываемые вакцины от коронавирусной инфекции должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев. По данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает NAIZ.

"Среди критериев, согласованных между ВОЗ и регулирующими органами ряда стран, в которых исследуются экспериментальные вакцины, определен необходимый уровень эффективности - не менее 50%, а предпочтительно выше. Нам не нужна одобренная вакцина с эффективностью менее 30%", - сказала она.

Поэтому ВОЗ считает, что, несмотря на срочность поиска вакцины против COVID-19, следует прекратить использование любых экспериментальных вакцин "с неприемлемым профилем безопасности".

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Напомним, по данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила к клиническим испытаниям казахстанскую вакцину против коронавируса.

Отметим, что в ВОЗ допускают, что ближе к зиме количество смертельных случаев может увеличиться, поскольку молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

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