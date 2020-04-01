Ефективна логістика сприятиме порятунку економіки та збереженню експорту, - експерт

Підтримка експорту в часи кризи має бути пріоритетом для влади, і вона повинна забезпечити нормальні умови для логістики. Про це в коментарях журналістам заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, передає РБК-Україна.

"Проблеми з перевалкою в портах, "Укрзалізниця" змушує бізнес укладати нові угоди, і не на користь бізнесу. Все це державні підприємства. В такому разі у мене питання, чи не можна, навіть без протекціоністських заходів, просто створити нормальні, ефективні умови для логістики. Запровадити мораторій на будь-які зміни в нормативно-договорній базі. Адже загалом все це позначається на експортних надходженнях. Ми ж не галузь підтримуємо. Ми створюємо нормальні умови", - сказав Щелкунов.

На його думку, в умовах світової економічно-фінансової кризи для влади підтримка експорту має бути пріоритетом, адже він допоможе мінімізувати негативні наслідки.

"Особисто моя думка, експорт має бути в пріоритеті України. Це наш заробіток. Ми по іншому не випливемо", - сказав Щелкунов.

Нагадаємо, раніше екс-міністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Своєю чергою, об'єднання підприємств "Укрметалургпром" і Федерація металургів України раніше звернулися до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалася в українських портах, і вжити невідкладних заходів для забезпечення 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів з боку державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Південний" і АТ "Укрзалізниця".