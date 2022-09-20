RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для эффекта от мобилизации в РФ требуется несколько месяцев, - генерал США

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В случае мобилизации РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь", - заявил Ходжес.

По его словам, на это уйдет несколько недель или даже месяцев, чтобы новых солдат экипировали, научили и подготовили к отправке в бой.

"Обычно их первыми убивают или ранят, если они не быстро учатся, что делать и как выживать", - сказал генерал.

Ходжес считает, что мобилизованные могут быть отправлены на пополнение уже существующих подразделений. Однако если их организуют в совершенно новые подразделения, то этим подразделениям потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою. Поэтому генерал ожидает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем они появятся на полях сражений.

"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", - добавил Ходжес.

Напомним, что РФ может призвать многих неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет.

Также, Россия может организовать принудительную "мобилизацию" в Мариуполе из-за успехов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Донецке предположительно проходит новая волна "мобилизации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Бен ХоджесВойна в Украине