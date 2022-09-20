Для эффекта от мобилизации в РФ требуется несколько месяцев, - генерал США

В случае мобилизации РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.
"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь", - заявил Ходжес.
По его словам, на это уйдет несколько недель или даже месяцев, чтобы новых солдат экипировали, научили и подготовили к отправке в бой.
"Обычно их первыми убивают или ранят, если они не быстро учатся, что делать и как выживать", - сказал генерал.
Ходжес считает, что мобилизованные могут быть отправлены на пополнение уже существующих подразделений. Однако если их организуют в совершенно новые подразделения, то этим подразделениям потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою. Поэтому генерал ожидает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем они появятся на полях сражений.
"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", - добавил Ходжес.
Напомним, что РФ может призвать многих неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет.
Также, Россия может организовать принудительную "мобилизацию" в Мариуполе из-за успехов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Донецке предположительно проходит новая волна "мобилизации".
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