Эффективнее миссий NASA: Китай предлагает взрывать астероиды ядерным оружием

﻿Масштабы угрозы и ограниченность методов NASA

В настоящее время астрономам известно о существовании около 16 000 околоземных астероидов. По данным NASA, 1784 из них считаются потенциально опасными.

К этой категории относятся космические скалы размером более 140 метров, орбита которых проходит ближе 7,48 миллиона километров от нашей планеты.

Хотя прямая угроза столкновения отсутствует (например, опасность от астероида 2024 YR4, который мог упасть в 2032 году, недавно снизилась почти до нуля), человечество все равно нуждается в надежном плане действий.

К слову, в 2022 году NASA успешно продемонстрировала метод кинетического удара во время миссии DART, протаранив астероид космическим аппаратом для изменения траектории.

Однако китайские ученые отмечают, что для объектов размером более 100 метров подобные методы отклонения малоэффективны, особенно если до столкновения остается мало времени.

Исследователи полагают, что только колоссальная энергия ядерного взрыва способна мгновенно решить проблему большого космического тела.

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Две модели защиты: почему взрыв изнутри действует лучше?

В своем исследовании китайские специалисты смоделировали два варианта применения ядерного оружия против астероидов разного размера и плотности.

Первый метод - прямая детонация при столкновении , когда заряд взрывается непосредственно на поверхности объекта, оставляя небольшой след;

Второй метод - предварительное образование глубокого кратера с помощью специального проницаемого устройства с последующим подрывом боеголовки внутри скалы.

Компьютерное моделирование на основе базы данных виртуальных угроз показало, что именно второй вариант с глубокой закладкой заряда является лучшим решением.

Благодаря автономному выбору места для удара и детонации на большой глубине, взрывная энергия значительно лучше сочетается с массой астероида. Это гарантирует, что космический объект будет разнесен на мелкие безопасные обломки еще на подлете к Земле.

Хотя в настоящее время планета находится в безопасности, ученые уверены, что разработка таких детальных планов обороны жизненно важна для будущего человечества.