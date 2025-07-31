Вызвало ли повышение прайс-кэпов ценовой шок: ответ аналитика ExPro

Повышение предельных цен на электроэнергию в часы вечернего пика, которое вступит в силу 1 августа, не привело к ожидаемому резкому росту стоимости ресурса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

"Цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 1 августа не продемонстрировали резкого роста в часы "вечернего пика" после повышения прайс-кэпов", - отметила эксперт.

По ее словам, максимальная почасовая цена достигла 9300 грн/МВт-ч в 22:00 - лишь на 3% выше аналогичного показателя предыдущих суток. Средневзвешенная цена выросла на 7,7% - до 5459 грн/МВт-ч, что объясняется дневным уменьшением генерации из ВИЭ и изменением структуры предложения.

Таким образом, даже после пересмотра прайс-кэпов рынок не вышел из-под контроля, а новые ограничения не стали фактором существенного ценового давления.

"Фактически, были изменены прайс-кэпы только для часов "вечернего пика" (17-23)", - напомнила Орлова.

По ее словам, рынок отреагировал сдержанно, что может свидетельствовать о достаточной конкуренции и стабильном балансе между спросом и предложением.

Эти данные также опровергают распространенные опасения, что пересмотр предельных цен автоматически приведет к скачку тарифов или общему подорожанию электроэнергии.