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Эффект домино: как удары по Wildberries бьют по логистике и экономике России

18:24 29.07.2026 Ср
2 мин
После ударов по крупнейшему маркетплейсу экономика РФ получила новый фактор риска
aimg Ульяна Безпалько aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Пожар после ударов дронов по складу Wildberries в Рязани (фото: Getty Images)

Серия ударов по логистическим хабам Wildberries уже привела к недельному падению оборотов маркетплейсов на 10,6% и чревато остановкой внутренней дистрибуции в РФ.

Об оценке экспертами экономических последствий от увеличения тяжести войны для малого и среднего бизнеса РФ, финансовых и инфляционных рисков читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Обороты маркетплейсов (кроме Wildberries – еще Ozon) упали на 10,6% из-за атак на склады.
  • Поражены 12 узлов в европейской части России – в частности, Электросталь, Рязань, Симферополь и другие.
  • Выведены из строя до 9% складской инфраструктуры Wildberries.
  • Под угрозой каналы "параллельного импорта" из Турции, ОАЭ, Казахстана позволяли ввозить до 40% товаров массового спроса.

Удар по сверхцентрализованной логистике

Атаки БПЛА по мегаскладам Wildberries и Ozon вывели из строя до 9% складских мощностей РФ. Более 60% российских складов сосредоточено вокруг Москвы и Санкт-Петербурга – именно на эти хабы опирался Wildberries, контролирующий 47% рынка e-commerce с оборотом в 78 млрд долларов.

Разрушение центральных терминалов создало "бутылочное горлышко": товарные потоки застряли в региональных узлах (Казань, Ростов, Екатеринбург), не рассчитанных на такую нагрузку, заставляя оставшиеся e-commerce ритейлеров в экстренном порядке проводить децентрализацию.

"Это делает систему менее эффективной, но более устойчивой к потере отдельных хабов", – пояснил РБК-Украина CEO Бюро инвестиционных программ, основатель GreenInvest Александр Бондаренко.

Эффект домино и риски инфляции

Остановка отгрузок заморозила капитал сотен тысяч мелких продавцов. Медианная выручка продавца на Wildberries – около 7,5 тысяч долларов, финансового буфера нет, так что пауза в 1–2 недели толкает малый бизнес к негативному сценарию.

Однако эксперты уверены, что до волны банкротств малого и среднего бизнеса еще далеко. Однако удары по Wildberries ухудшают их функционирование.

"Особенно с учетом роста темпов инфляции, девальвации, падения доходов физических и юридических лиц и сокращения доступа к оборотному капиталу. Безусловно, доля проблемных кредитов вырастет, а риск замораживания депозитов физических лиц становится достаточно реальным", – пояснил РБК-Украина глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук.

Центробанк РФ оказался в ловушке: попытки снизить ставку (до 14%) для роста экономики на 0–1%, противоречат ускорению инфляции до 5,9% (прогноз 6–7%). Вместе с дефицитом горючего из-за ударов по НПЗ это усугубляет для российской экономики инфляционные риски.

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