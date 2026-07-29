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Удары по Wildberries могут стоить продавцам РФ до 1,3 млрд долларов, – аналитик

15:48 29.07.2026 Ср
2 мин
Отмена компенсации по форс-мажору – это, прежде всего, удар по микробизнесу, не имеющему финансового буфера
aimg Ульяна Безпалько aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Удары по Wildberries могут стоить продавцам РФ до 1,3 млрд долларов, – аналитик Дым после ударов по составам Wildberries под Москвой (фото: российские медиа)
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Выведение из строя складских хабов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries (WB) и отмена компенсаций нанесут сокрушительный удар по российскому малому бизнесу, лишенному военного страхования. Финансовые потери сейлеров оцениваются более чем в миллиард долларов.

Об этом пишет РБК-Украина в статье "Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику".

Главное:

  • Масштаб рынка: годовой оборот Wildberries превышает 78 млрд долларов, а доля компании на российском e-commerce рынке достигает 47%.
  • Владельцы: по данным ВЧК-ОГПУ, бенефициарами объединенной компании RWB являются сенатор Сулейман Керимов, а также топ-чиновники АП РФ Алексей Громов и Антон Вайно.
  • Общий ущерб от атак на логистику WB оценивается в 2 млрд долларов , из которых товарные потери – 1–1,3 млрд долларов.
  • Падение оборотов: выручка российских маркетплейсов после атак с 20 по 26 июля снизилась на 10,6%, по данным проекта "Цена государства".

В комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценил потери продавцов в 1-1,3 млрд долларов с примерно 2 млрд долларов общего ущерба Wildberries.

Юридическая ловушка и финансовое бремя для сейлеров

Wildberries заранее сменил оферту: потери товаров из-за боевых действий теперь официально считаются форс-мажором. Это освобождает маркетплейс от финансовой ответственности за поврежденное имущество и товар.

Как объясняет Андрей Шевчишин, у WB маркетплейс, фулфилмент, собственная логистика, пункты выдачи и банк сосредоточены в едином контуре. Это решение больше всего ударит по микробизнесу:

  • Медианская выручка одного продавца составляет лишь 7,5 тысяч долларов в год, финансовый буфер отсутствует.
  • Только 5–7% продавцов имеют полисы страхования военных рисков из-за их высокой стоимости.

Финансовая ударная волна: банки и ЗПИФ

Разрушенные склады чаще всего принадлежат не самому маркетплейсу, а посторонним девелоперам, банковским структурам или закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ), среди владельцев которых есть негосударственные пенсионные фонды.

По данным ВЧК-ОГПУ, крупнейшие игроки этого рынка – УК "Современные фонды недвижимости", ранее называвшаяся "Сбер фонды недвижимости" (активы на ~8,1 млрд долларов) и Parus Asset Management (~2,6 млрд долларов).

Поскольку страховые компании массово отказывают в возмещении убытков от БПЛА, прямое уничтожение имущества влечет за собой обесценение инвестиционных паев и рост проблемных долгов по всей банковской системе РФ.

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