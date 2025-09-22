Эффект дешевого урожая исчезает: сентябрь может принести новый виток инфляции в Украине

Цены на овощи и фрукты снизились

Потребительские цены на овощи упали сразу на 12,7 %, а на фрукты - на 10,2 %. Кроме того, на 1 % подешевел сахар.

В то же время другие продукты питания подорожали: макароны - на 0,3 %, мясо и мясопродукты - на 2 %, яйца - на 2,3 %.

Как это отличается от прошлого года

В прошлом году в августе подешевели только фрукты (-7,4 %), тогда как падение цен на овощи было зафиксировано в июле 2024 года (-19,6 %). В августе же 2024-го их стоимость выросла на 5,2 %.

Нынешняя тенденция позволяет украинцам сэкономить на базовых продуктах, однако специалисты предупреждают: эффект сезонного удешевления вскоре иссякнет.

Прогнозы на сентябрь

Ожидаемый урожай овощей превышает прошлогодний на 5,3 %. Поэтому в сентябре существенных изменений в ценах не прогнозируют.

По данным Минфина, цены на морковь, свеклу и огурцы почти не изменились, тогда как помидоры, перец и лук демонстрируют небольшой рост. Капуста и картофель продолжают дешеветь.

Инфляционный эффект

Специалисты отмечают, что овощи и в дальнейшем будут сдерживать инфляцию, но их влияние постепенно ослабевает. Между тем по другим группам товаров ожидается нарастание инфляционного давления.

Это означает, что рост цен на продукты питания, за исключением сезонных овощей, в ближайшие месяцы может ускориться.