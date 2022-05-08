G7 анонсувала поетапну заборону на імпорт нафти з РФ

Лідери країн "Великої сімки" домовилися про поступове зниження залежності від російських енергоносіїв. Передусім провідні економіки планети планують відмовитися від нафти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому .

Держави G7 зобов'язалися знизити до мінімуму залежність від енергоносіїв із РФ. Перша ціль – поетапне припинення або заборона імпорту російської нафти.

"Ми потурбуємося про те, щоб зробити це своєчасно та впорядковано і таким способом, щоб дати світу час для забезпечення альтернативних шляхів постачання. При цьому ми працюватимемо разом і з нашими партнерами для забезпечення стабільних та стійких глобального постачання енергоносіїв і доступних цін для користувачів", – ідеться в заяві.

"Велика сімка" збирається прискорити темпи скорочення глобальної залежності від викопного палива. Підхід із переходом на "чисту енергетику", відзначили країни-члени G7, вписується в концепцію боротьби зі змінами клімату.