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Єдиними, хто здивувалися швидкості наступу ЗСУ, стали війська РФ, - Пентагон

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Вашингтон, Вівторок 13 вересня 2022 22:59
Єдиними, хто здивувалися швидкості наступу ЗСУ, стали війська РФ, - Пентагон Фото: наступ ЗСУ в Харківській області став здивуванням тільки для солдатів РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єдиними, для кого стала здивуванням швидкість наступу українських військових в Харківській області, були солдати російської армії.

Про це заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Для США ефективність контрнаступу українських сил під Харковом не стала подивом. Судячи з даних, які Пентагон має щодо дій у відповідь російських окупантів, можливо, це стало сюрпризом саме для росіян", - заявив прес-секретар Пентагону.

В ході брифінгу Райдер також зазначив, що наступ ЗСУ в Харківській області змусив істотну частину російських підрозділів піти через кордон на територію Росії.

Нагадаємо, що в Харківській області на початку вересня було деокуповано близько 40 населених пунктів.

Крім того, українські військові менше ніж за тиждень знищили техніки російських окупантів на суму 670 млн доларів.

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