Єдиними, хто здивувалися швидкості наступу ЗСУ, стали війська РФ, - Пентагон

Фото: наступ ЗСУ в Харківській області став здивуванням тільки для солдатів РФ (Getty Images)

Єдиними, для кого стала здивуванням швидкість наступу українських військових в Харківській області, були солдати російської армії.

Про це заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.