Россия во время недавнего массированного обстрела нарушила работу двух украинских АЭС

Вследствие российского обстрела в понедельник, 29 августа, была нарушена работа Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), Российская Федерация создает угрозу вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры.

"Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине... Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", - говорится в ноте.

Как сообщила миссия, в результате обстрела в понедельник:

три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети;

Южноукраинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.

Оккупация ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была захвачена российскими войсками 4 марта 2022 года. Россияне размещают на территории станции свою военную технику и боеприпасы, а также обстреливают саму станцию, нанося ущерб линиям электропередач и вызывая отключение энергоблоков. При этом они обвиняют Вооруженные Силы Украины в этих атаках.

11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о пожаре на станции. Жители Никополя первые заметили возгорание на одной из градирен станции, расположенной на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Несмотря на это, ЗАЭС продолжала работать в штатном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил факт пожара и заявил, что его вызвали российские оккупанты.

МАГАТЭ отреагировало на событие, отметив, что его специалисты стали свидетелями густого темного дыма в северной части ЗАЭС, который появился после "многочисленных взрывов". Причину возгорания определить не удалось.