В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести, - Нацполиция

В настоящее время в Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек. До полномасштабного вторжения России эта цифра была в четыре раза меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Национальной полиции Андрея Небытова.

По его совам, до начала полномасштабной войны пропавшими без вести считались 12 292 украинца.

"С началом российского вторжения количество пропавших возросло в четыре раза. На сегодняшний день неразысканными остаются 50 150 человек", - сообщил Небытов.

Он отметил, что из-за непредсказуемой ситуации на фронте, массированных российских атак на города, миграции населения и временной оккупации территорий сбор информации и проверка данных усложняются.

По его словам, нагрузка на уголовный розыск увеличилась, но "оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу"

"Поэтому для нас столь важны перспективы развития розыскной работы: новые алгоритмы действий, международное партнерство, обновленное законодательство и привлечение современных технологий", - добавил Небытов.