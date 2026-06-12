Единственное заведение на страну. Где готовят редких специалистов и куда идут учиться взрослые

В Украине до сих пор сохранились уникальные учебные заведения, где обучают профессиям, которых больше нет нигде в стране. В то же время все больше взрослых украинцев возвращаются за парты, чтобы получить новую специальность и повысить зарплату.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
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По словам чиновника, в Украине работают учебные заведения, которые готовят специалистов для отдельных отраслей, в частности для железнодорожного транспорта, а также будущих работников морского и речного флота.
Однако есть и совершенно уникальные профессии.
"Есть очень интересный уникальный пример - это центр обучения витражников. Они сохранили такую уникальную профессию, которая преподается только в одном единственном учебном заведении во Львове", - рассказал Завгородний.
Такие специалисты занимаются восстановлением и реставрацией витражей.
Еще одной редкой профессией остаются ювелиры. По словам заместителя министра, на всю страну их готовят только два учебных заведения, одно из которых работает в Киеве.
В МОН отмечают, что проблема нехватки работников в последние годы только усиливается.
По словам Завгороднего, сегодня работодатели ищут специалистов практически во всех сферах экономики. Из-за дефицита кадров компании все чаще готовы нанимать людей без необходимой квалификации и оплачивать их обучение.
Одним из примеров новых подходов к подготовке кадров чиновник назвал Ивано-Франковск.
Там общественная организация при поддержке местных предприятий ищет взрослых людей, которые готовы работать в промышленности. Их сначала трудоустраивают, обеспечивают минимальной зарплатой и бронированием, а потом направляют на обучение.
Подготовка происходит на базе Высшего профессионального училища №21, где создана современная производственная мастерская.
После завершения краткосрочных программ слушатели сразу выходят работать на предприятия.
В Украине становится больше взрослых, которые получают образование (коллаж: РБК-Украина)
Похожая практика работает и в Днепре. По словам Завгороднего, только в одном заведении профессионального образования ежегодно почти 500 взрослых проходят курсы переподготовки или повышения квалификации.
В Министерстве отмечают, что еще несколько лет назад массовое обучение взрослых в профтехах было редкостью, но сейчас это направление активно развивается.
Чиновник сравнил такую модель с американскими Community Colleges, которые помогают людям быстро получить новую профессию или переквалифицироваться.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в промышленных и технических профессиях. Работодатели особенно активно ищут станочников, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров и специалистов по электроинженерии.
Также мы рассказывали о масштабном обновлении украинских колледжей. В МОН сообщили, что сейчас модернизируют инфраструктуру заведений, закупают современное оборудование и пересматривают образовательные стандарты.