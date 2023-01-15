Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов усиление ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. В ходе переговоров они обсудили усиление украинского ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter .

Также министры обсудили санкции против российской ракетной промышленности и формулу мира.

"С самого начала войны Нидерланды своими действиями показали, что они придерживаются принципов и искренне поддерживают Украину на пути к победе", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ЕС ускоряет работу над 10-м пакетом санкций против России. Его хотят одобрить к саммиту Украина-ЕС, запланированному на начало февраля. Однако Венгрия может отсрочить процесс.

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