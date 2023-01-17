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Единственный способ завершить войну с РФ – выиграть ее на поле боя, - МИД Нидерландов

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Амстердам, Вторник 17 января 2023 03:16
Единственный способ завершить войну с РФ – выиграть ее на поле боя, - МИД Нидерландов Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Единственный способ для Украины завершить войну против Российской Федерации – это выиграть ее на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trouw.

“Абсолютно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому (Украине – ред.) нужно больше оружия, мы должны смотреть правде в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет", - заявил глава МИД Нидерландов.

По его словам, кроме войны и кризиса в Украине вторжение РФ привело к энергетическому кризису, ускоренному изменению климата и эрозии демократии.

“Я твердо верю, что, объединив наши усилия, мы можем играть важную роль в решении сегодняшних вызовов. В частности, в войне в Украине”, - отметил Хукстра.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. В ходе переговоров они обсудили усиление украинского ПВО.

Также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна будет помогать Украине до победы над Россией.

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