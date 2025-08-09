ua en ru
Единственный представитель Украины: Юлиан Бойко выиграл первый матч на элитном турнире в Джидде

Суббота 09 августа 2025 10:56
Единственный представитель Украины: Юлиан Бойко выиграл первый матч на элитном турнире в Джидде
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский снукерист Юлиан Бойко успешно стартовал на рейтинговом турнире Saudi Arabia Masters, который проходит в Джидде, Саудовская Аравия.

О результате встречи сообщает РБК-Украина.

Первая победа украинца на турнире

В саудовском городе Джидда 8 августа начался престижный рейтинговый снукерный турнир Saudi Arabia Masters 2025, который продлится до 16 августа.

Единственным представителем Украины в мейн-туре стал Юлиан Бойко. В первом раунде отбора он встретился с 21-летним китайским снукеристом Лю Вэнвэем.

Бойко одержал победу со счетом 4:2, что позволило украинцу выйти во второй раунд соревнований.

Следующий соперник - англичанин Зак Сурети

Следующим его соперником станет 33-летний Зак Сурети из Англии, который в прошлом сезоне дебютировал на чемпионате мира. Тогда Сурети в 1/16 финала уступил китайскому снукеристу Диню Джуньху со счетом 7:10.

На турнире лучшие 16 снукеристов мирового рейтинга получили прямые путевки в стадию 1/16 финала, тогда как остальные борются в квалификации и начальных раундах.

Среди других интересных событий первого раунда стоит выделить победу 12-кратной чемпионки мира среди женщин Реан Эванс над индийцем Крейшей Гурбаксани со счетом 4:2.

Также немец Умут Дикме разгромил одну из ведущих звезд женского снукера Минк Нутчарут - 4:1. Действующая чемпионка мира среди женщин Бай Юлу пропускает турнир из-за участия во Всемирных играх в Чэнду.

Не менее интересной стала встреча легендарных ветеранов: 55-летний Кен Догерти победил 63-летнего Джимми Уайта со счетом 4:1.

Кто такой Юлиан Бойко

Юлиан начал заниматься снукером в 7 лет и сразу дебютировал на чемпионате Европы среди любителей.

В 12 лет он сделал свою первую сотенную серию, а в 13 выиграл чемпионат Украины U-21, установив национальный рекорд - 123 очка за один подход.

В 14 лет Бойко установил мировой рекорд, став самым молодым игроком по сенчури в Q School.

В 2020 году он пробился в финал WSF Open, что открыло ему двери в профессиональный мир снукера, где он стал самым молодым профессионалом в истории и первым с постсоветского пространства в World Snooker Tour.

Юлиан Бойко (фото: instagram.com/iulian_boiko)

Интересные факты о снукере

Снукер - одна из самых толерантных игр, где представители любого пола и возраста могут соревноваться на равных. Когда-то существовал возрастной ценз от 16 до 70 лет, но теперь профессиональные игроки могут выступать даже после 90.

Призовые в World Snooker Tour растут с каждым сезоном, особенно благодаря турнирам на Ближнем Востоке - в прошлом году чемпион мира получил полмиллиона фунтов, а саудовский турнир установил уровень призовых на том же уровне.

Ранее мы писали, что 17-летняя бегунья получила награду на 100 метров чемпионата Европы U20.

Также читайте, расписание 3-го дня соревнований украинцев на Всемирных играх-2025.

