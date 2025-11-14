Реформа публичных инвестиций продолжается: Шуляк рассказала, какие проекты внесены

В портфель публичных инвестиций государства уже внесено почти 150 проектов, каждый из которых является абсолютно публичным.

Как пишет РБК-Украина , об этом во время Recovery Construction Forum 4.0 сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, это не только проекты, связанные с энерго-, водо- и теплоснабжением, но и проекты, связанные с переработкой отходов, строительством новых мусороперерабатывающих заводов.

Что известно про реформу публичных инвестиций

Елена Шуляк рассказала, что на конец декабря прошлого года сумма, необходимая для восстановления Украины от последствий российской вооруженной агрессии, уже превысила 530 млрд долларов. Однако, учитывая интенсивность вражеских атак, эта сумма по состоянию на конец 2025 года будет на десятки млрд долларов выше.

В то же время, нардеп отметила, что восстановление Украины будет длиться не один и не два года, поэтому этот процесс крайне важно грамотно и комплексно спланировать. Для этого уже частично приняты необходимые законопроекты.

"С 2024 года мы начали достаточно обширную комплексную реформу по публичным инвестициям, для которой приняли необходимые законопроекты. В рамках этого процесса запланировано три уровня проектных портфелей – национального, регионального и местного уровней", - рассказала парламентария.

Первый портфель – крупные государственные проекты, управляемые непосредственно государством с привлечением международного финансирования. Второй уровень – проекты, реализуемые на уровне областей. Третий – проекты общин на местном уровне, без которых восстановление не станет комплексным и не сможет реализоваться с запланированными показателями.

Какие сферы охватывают внесенные проекты

"Почти 150 проектов уже внесено на национальном уровне, каждый гражданин может зайти на сайт профильного министерства и ознакомиться с ними", – рассказала Елена Шуляк.

Речь идет в основном о проектах, связанных с энерго-, водо-, теплоснабжением. Также это проекты, связанные с переработкой отходов, строительством новых мусороперерабатывающих заводов.

"Более того, в этот портфель сейчас попали и проекты, связанные с инфраструктурой, особенно в части строительства социального жилья", - проинформировала нардепка.

Кроме того, добавила она, в Украине уже утверждена стратегия регионального развития, согласно которой сейчас обновляют свои стратегии развития общества, а регионы уже обновили. Все они коррелируются с портфельными проектами публичных инвестиций, обнародованных сейчас государством.

Важность пространственного планирования для развития общин

Определенным вызовом является синхронизация планирования, которое происходит на стратегическом, бюджетном и непосредственно пространственном.

Все генеральные планы городов, все мастер-планы сейчас пересматриваются, учитывая заинтересованность потенциальных инвесторов, вкладываться в них, говорит парламентария. Инвестор будет приходить только в ту общину, где четко понимание, что и как будет развиваться, что, как, и где будет строиться, где будут создаваться новые рабочие места, где будут предприятия, где будут соответствующие потенциалы, точки роста и развития.

"Поэтому общины, которые действительно стремятся не только качественного восстановления, но и качественного развития, уже создают соответствующие планировочные документы. И это один из маркеров того, действительно ли местная власть действует согласно интересам общины", - пояснила Шуляк.

Она сообщила, что, несмотря на отсрочку обязательности планов пространственного развития до 2028 года, некоторые общины продолжают их создавать.

Так, сегодня этот процесс продолжается в более чем 140 общинах, а 7 общин ППР уже утвердили. Большинство из них находятся в прифронтовых регионах – Черниговской и Харьковской областях. Условно тыловые общины создавать ППР не спешат.

По словам народной депутатки, планы пространственного развития избрали для себя общины, желающие развиваться по честным правилам. Примечательно, что это маленькие общины. Большие города, где часто процветает хаотическая застройка, с этим не спешат, аргументируя тем, что во время войны эти процессы немного неуместны.

"Но, как показывает пример тех общин, которые это уже делают, именно во время войны эти процессы необходимы. Поскольку качественное планирование равно качественному восстановлению", - резюмировала Елена Шуляк.