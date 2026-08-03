Единственный НПЗ в Грузии отказался от российской нефти

Грузинский НПЗ "Кулеви" начал перерабатывать нефть из Казахстана и готовится к поставкам сырья из Ливии. По данным компании-оператора, это часть стратегии по отказу от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Black Sea Petroleum LLC (BSP).

Грузинский НПЗ переходит на новое сырье

Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), управляющая нефтеперерабатывающим заводом "Кулеви", объявила о начале переработки нефти казахстанского происхождения.

Как говорится в сообщении компании, первые объемы начали перерабатывать в начале июля, а оставшаяся часть сырья будет переработана в течение августа.

По данным BSP, следующим этапом станет поставка нефти из Ливии.

Компания сообщила, что в соответствии с соглашением, подписанным 3 июля 2026 года с международным трейдером, танкер с ливийской нефтью должен прибыть в порт Кулеви в период с 20 по 30 августа.

Контракт рассчитан до конца 2027 года и предусматривает возможность продления.

Какой план реализует компания

В BSP заявили, что продолжают выполнять программу диверсификации поставок сырья и намерены последовательно сокращать зависимость от российской нефти.

"BSP продолжит реализовывать свой план диверсификации сырья, вести конструктивное взаимодействие с Европейской комиссией и другими соответствующими органами, а также предоставлять четкие и проверенные доказательства достигнутого прогресса", - говорится в заявлении компании.

В компании также напомнили, что еще 1 июля объявили о намерении полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения уже в августе-сентябре 2026 года.

Начало переработки казахстанского сырья и ожидаемая поставка из Ливии стали первыми практическими шагами в реализации этого плана.