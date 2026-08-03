Единственный НПЗ в Грузии отказался от российской нефти
Грузинский НПЗ "Кулеви" начал перерабатывать нефть из Казахстана и готовится к поставкам сырья из Ливии. По данным компании-оператора, это часть стратегии по отказу от российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Black Sea Petroleum LLC (BSP).
Грузинский НПЗ переходит на новое сырье
Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), управляющая нефтеперерабатывающим заводом "Кулеви", объявила о начале переработки нефти казахстанского происхождения.
Как говорится в сообщении компании, первые объемы начали перерабатывать в начале июля, а оставшаяся часть сырья будет переработана в течение августа.
По данным BSP, следующим этапом станет поставка нефти из Ливии.
Компания сообщила, что в соответствии с соглашением, подписанным 3 июля 2026 года с международным трейдером, танкер с ливийской нефтью должен прибыть в порт Кулеви в период с 20 по 30 августа.
Контракт рассчитан до конца 2027 года и предусматривает возможность продления.
Какой план реализует компания
В BSP заявили, что продолжают выполнять программу диверсификации поставок сырья и намерены последовательно сокращать зависимость от российской нефти.
"BSP продолжит реализовывать свой план диверсификации сырья, вести конструктивное взаимодействие с Европейской комиссией и другими соответствующими органами, а также предоставлять четкие и проверенные доказательства достигнутого прогресса", - говорится в заявлении компании.
В компании также напомнили, что еще 1 июля объявили о намерении полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения уже в августе-сентябре 2026 года.
Начало переработки казахстанского сырья и ожидаемая поставка из Ливии стали первыми практическими шагами в реализации этого плана.
Напоминаем, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который считается одним из крупнейших НПЗ России, ранее приостановил переработку нефти после атаки беспилотников. По данным Reuters со ссылкой на источники в отрасли, предприятие остановило работу 29 июля, а восстановление производственного процесса может занять около двух недель из-за необходимости повторного запуска технологических установок и перенастройки оборудования.