Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти: в чем причина

20:14 30.03.2026 Пн
2 мин
На пути к полному отказу еще есть одно незначительное препятствие
aimg Валерий Ульяненко
Фото: НПЗ Грузии на пути к полному отказу от нефти РФ (Getty Images)

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.

"Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС", - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.

Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.

CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.

"Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее", - сказал он.

В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.

В октябре прошлого года "Роснефть" доставила в порт Кулеви для дальнейшей переработки на заводе BSP 105 тысяч тонн нефти.

Напомним, недавно США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.

Согласно оценкам дипломатического источника РБК-Украина, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.

Отметим, 24 марта Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года. По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.

Больше по теме:
