Ждут новых поломок? Сроки сдачи авианосца "Адмирал Кузнецов" в РФ снова сдвинули

В России снова перенесли передачу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" флоту в связи проблемами поставок комплектующих и ожидаемыми сложностями при испытаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам источника, корабль в лучшем случае будет передан флоту в конце 2024 года. В последний раз срок передвигали на первый квартал следующего года. Заводские ходовые испытания планируют начать весной 2024 года, государственные испытания — осенью.

"Если в ходе испытаний что-то пойдет не так, то неизбежен сдвиг сдачи на 2025 год", - заявил источник. Он также отметил, что смещение сроков вызвано проблемами несвоевременных поставок оборудования предприятиями кооперации и постоянными изменениями требований заказчика.

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Корабль находится на плановом ремонте с 2018 года, после возвращения из похода в Средиземном море. В 2018 году при спуске на воду произошла авария, из-за которой на него упал подъемный кран.

В 2019 году на корабле произошел пожар, два человека погибли, еще 14 пострадали. Еще один пожар произошел в конце 2022 года. Первоначально возвращение корабля было запланировано на 2023 год, однако позднее срок сдвигался.

Ранее в ГУР заявили, что "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. В России пытаются найти виновных в этом.