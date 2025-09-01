Единственная украинка на турнире: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала в паре

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с румынской партнершей Еленой-Габриэлой Русе прошли в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, одолев четырнадцатый сеяный дуэт Беатрис Хаддад Мая и Лауру Зигмунд в двух сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
В матче второго круга парного разряда US Open 2025 украинско-румынский дуэт одержал убедительную победу со счетом 6:3, 6:2.
Поединок длился 1 час 24 минуты, и преимущество Костюк и Русе было очевидным на протяжении всей игры. Во второй партии соперницы вообще не смогли зацепиться за подачу украинско-румынского дуэта.
Костюк и Русе подали один раз навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейков.
На счету Беатрис Хаддад Мая и Лауры Зигмунд не было ни одного эйса, они совершили шесть ошибок на подаче и дважды проиграли свою подачу.
В третьем круге парного разряда Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе встретятся с четвертым сеяным дуэтом Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс.
На старте турнира украино-румынский дуэт победил Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто, демонстрируя стабильную игру на сетке и надежную подачу.
Также, Костюк продолжает борьбу и в одиночном разряде. 1 сентября в Нью-Йорке украинка проведет матч четвертого круга против чешки Каролины Муховой, пытаясь повторить или превзойти свой лучший результат на US Open.
Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины на нынешнем US Open в обоих разрядах. Ведь турнир для Украины начался непросто.
В первом круге свои выступления завершила Юлия Стародубцева, которая уступила "нейтралке" Анне Блинковой.
Другая украинка Даяна Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой и также выбыла из турнира.
Вслед за ними и первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь и покинула соревнования.
Ранее мы писали, что трансляция US Open в Украине впервые будет доступна с украинской аудиодорожкой.
Также читайте, как изменились позиции украинских теннисистов в рейтинге WTA перед стартом US Open.