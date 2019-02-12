ЄС і США готують санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків

Санкції можуть бути введені до кінця березня

Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Телеканал, со ссылкой на источники сообщил, что Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

Кроме того, газета Financial Times сообщает, что санкции против РФ будут обсуждены уже на встрече министров иностранных дел Европейского союза в следующий понедельник. Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены в течение двух месяцев, до конца марта.

Чиновник ЕС заявил FT, что санкции будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов в Керченском проливе.

При этом ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят ситуацию в Украине. Кроме того, на повестке дня будет обсуждаться вопрос расширения пакета санкций против России, мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.