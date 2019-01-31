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США в лютому переглянуть пакет санкцій проти РФ, - Волкер

Новини » Політика    31.01.2019 - 17:38
США в лютому переглянуть пакет санкцій проти РФ, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США переглянуть пакет санкцій проти Росії через анексію Криму

США мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму. Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Сполучені Штати в природному порядку будуть переглядати кримські санкції в лютому. Євросоюз також вивчає можливість введення додаткових санкцій, але ніякого рішення (з їх боку, - ред.) поки не прийнято", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть рішень щодо ситуації в Україні.

Після цього Волкер заявив, що США та ЄС розглядають можливість прийняття додаткових санкцій проти Росії, якщо влада країни не звільнять затриманих в Керченській протоці українських моряків.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.

Зазначимо, українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських судів і моряків в Керченській протоці 25 листопада.

Також глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків.

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