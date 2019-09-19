ЄБРР висловив підтримку політике НБУ

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтримує політику Національного банку України (НБУ) та готовий до постійного діалогу та всебічної співпраці. Про це йшла мова під час зустрічі віце-президента ЄБРР Алана Пію з головою НБУ Яковом Смолієм, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

За даними прес-служби, у зустрічі також взяли участь перший заступник голови НБУ, Катерина Рожкова, заступники голови Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Учасники обговорили стан банківської системи в Україні, реформу корпоративного управління у державних банках та прогрес у формуванні незалежних наглядових рад, зазначили в НБУ.

"Також приділили увагу реформам, які потрібні для стійкого зростання економіки країни. Алан Пію акцентував, зокрема, на необхідності забезпечити верховенство права в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня.