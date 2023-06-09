ЕБРР выделил крупный кредит для модернизации ж/д сообщения Украины с ЕС

Как отмечается в сообщении, суверенный заем - 100 млн евро на экстренное финансирование и 100 млн евро на поддержку оборотного капитала - смягчит последствия войны, способствуя расширению трансграничной пропускной способности и улучшению железнодорожного сообщения с ЕС. Он позволит УЗ продолжать оказывать жизненно важные услуги населению и предприятиям, а также восстанавливать ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС и закупать подвижной состав.

ЕБРР разделит риски своих инвестиций в Украине с донорами и акционерами. Этот кредит должен быть подкреплен гарантиями до 50%, при этом 60 млн евро должны быть предоставлены Соединенными Штатами Америки и 40 млн евро - Нидерландами.

"Несмотря на последствия войны, "Укрзализныця" сохранила грузовые и пассажирские перевозки, хотя и с уменьшенной пропускной способностью. ЕБРР работал с УЗ еще до войны и твердо поддерживал железнодорожную компанию после вторжения России", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2022 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" 150 млн евро экстренного финансирования, чтобы помочь Украине сохранить свои поезда.

Кредиты ЕБРР

Кредиты для "Укрзализныци" являются частью подхода ЕБРР к поддержке реальной экономики Украины, который фокусируется на жизненно важной инфраструктуре, энергетической и продовольственной безопасности, финансировании торговли и поддержке частного сектора.

ЕБРР обязался инвестировать в Украину 3 млрд евро в 2022-2023 годах, а в 2022 году разместил 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро через партнерские финансовые учреждения.

Торговля с Европой

В 2022 году после российского вторжения и блокирования морских портов Украины большинство экспортных потоков были направлены через страны ЕС. Более 60% экспорта пришлось на страны ЕС, хотя ране эта доля едва превышала 40%.

Для поддержки экспорта Украины Еврокомиссия организовала программу "Пути солидарности".

По данным НБУ, роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.