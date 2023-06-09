ЄБРР виділив великий кредит для модернізації залізничного сполучення України з ЄС

Як зазначається в повідомленні, суверенна позика - 100 млн євро на екстрене фінансування та 100 млн євро на підтримку оборотного капіталу - пом'якшить наслідки війни, сприяючи розширенню транскордонної пропускної спроможності та покращенню залізничного сполучення з ЄС. Він дозволить УЗ продовжувати надавати життєво важливі послуги населенню та підприємствам, а також відновлювати ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС та закуповувати рухомий склад.

ЄБРР розділить ризики своїх інвестицій в Україні з донорами та акціонерами. Цей кредит має бути підкріплений гарантіями до 50%, при цьому 60 млн євро мають бути надані Сполученими Штатами Америки і 40 млн євро - Нідерландами.

"Незважаючи на наслідки війни, "Укрзалізниця" зберегла вантажні та пасажирські перевезення, хоч і зі зменшеною пропускною спроможністю. ЄБРР працював з УЗ ще до війни і твердо підтримував залізничну компанію після вторгнення Росії", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, у 2022 році ЄБРР надав "Укрзалізниці" 150 млн євро екстреного фінансування, щоб допомогти Україні зберегти свої поїзди.

Кредити ЄБРР

Кредити для "Укрзалізниці" є частиною підходу ЄБРР до підтримки реальної економіки України, який фокусується на життєво важливій інфраструктурі, енергетичній та продовольчій безпеці, фінансуванні торгівлі та підтримці приватного сектору.

ЄБРР зобов'язався інвестувати в Україну 3 млрд євро у 2022-2023 роках, а у 2022 році розмістив 1,7 млрд євро та залучив ще 200 млн євро через партнерські фінансові установи.

Торгівля з Європою

У 2022 році після російського вторгнення та блокування морських портів України більшість експортних потоків були направлені через країни ЄС. Понад 60% експорту припало на країни ЄС, хоча рана ця частка ледве перевищувала 40%.

Для підтримки експорту України Єврокомісія організувала програму "Шляхи солідарності".

За даними НБУ, роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.