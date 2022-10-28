НБУ оценил долю евро и доллара в расчетах Украины

Роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, несмотря на значительную часть стран Европы во внешнеторговых операциях главенствующую роль до 2016 года играл доллар США. Однако с активизацией евроинтеграции Украины структура расчетов ожидаемо претерпела определенные изменения.

В течение 2015-2021 годов доля евро в расчетах за экспорт выросла с 13% до более чем 26%. Больший рост этой доли сдерживался преобладанием сырьевых товаров в украинском экспорте, расчеты за которые традиционно производятся в долларах США. Из-за более высокого технологического уровня импорта товаров из ЕС доля евро в расчетах за него весомее и росла она намного быстрее (с 31% до 49.5%), а по результатам 2021 года впервые превысила долю доллара США.

"Такая динамика обеспечена переориентацией закупок природного газа и отдельной химической продукции с российского на европейский рынок, а также наращиванием импорта широкой номенклатуры потребительских и инвестиционных товаров на фоне значительной потребности в обновлении основных фондов и постепенной отмены Украиной ввозных пошлин для товаров из ЕС", - отметили в НБУ.

Воздействие войны на структуру торговли

По данным НБУ, блокада транспортных путей из-за полномасштабной войны повлекла за собой значительный всплеск доли евро в валютных расчетах Украины в 2022 году. Блокада украинских морских портов привела к значительному сокращению экспорта товаров и частичной потери традиционных рынков Азии и Африки. Украина была вынуждена налаживать транспортные пути через единственную доступную границу - Европу. Кроме того, благодаря присоединению к ENTSO-E, Украина временно активизировала поставки электроэнергии на европейский рынок. В результате доля евро в расчетах за экспорт товаров в первом полугодии 2022 года стремительно возросла (на 17,5 п. п. - до 44%).

Кроме того, углубление сотрудничества со странами Европы привело к увеличению доли евро и в операциях по продаже безналичной валюты, а учитывая значительное количество украинских мигрантов в странах Европы в 2022 году, ощутимо увеличился спрос на наличное евро со стороны населения.

В то же время структура расчетов за импорт товаров не претерпела существенных изменений из-за трансформации как товарной, так и географической его структуры.

По оценкам НБУ, с возобновлением полноценной работы морских портов и возвращением на традиционные рынки стран Азии и Африки доля евро во внешнеторговых расчетах несколько снизится по сравнению с 2022 годом.

В НБУ считают, что доллар США продолжит играть значительную роль в валютных расчетах Украины, в том числе при сохранении сырьевой природы экспорта товаров. Расчеты за такие товары традиционно производятся в долларах США, а по прогнозам доля зерновых культур и масла в экспорте товаров в ближайшие два года будет превышать 30%, а продукции ГМК - 20%.

Активная евроинтеграция и переход к промышленным стандартам ЕС позволят наращивать объемы производства и экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это будет способствовать постепенному понижению роли доллара США в валютных расчетах Украины.

"Несмотря на постепенное возрастание роли других валют, доллар США остается наиболее используемой валютой мира. Он пользуется значительным доверием и выполняет роль безрискового актива, в то же время его высокая доля остается гарантией ее же сохранения во избежание финансовых потрясений для крупнейших экономик мира", - отметили в НБУ.