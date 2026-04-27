ЕБРР оценил ущерб от удара рф по ЧАЭС: ремонт до 2030 года обойдется в полмиллиарда евро

12:13 27.04.2026 Пн
2 мин
Ремонт Нового безопасного конфайнмента после российского удара оценили минимум в 500 млн евро
aimg Анастасия Мацепа
Фото: восстановление защитной арки ЧАЭС может стоить не менее 500 млн евро (Getty Images)

Восстановление защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после российского удара может стоить не менее 500 млн евро и продлится до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо во время конференции к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Читайте также: Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС, - Шмыгаль

Главное:

  • ЕБРР оценил восстановление защитной арки ЧАЭС в минимум 500 млн евро
  • Российский удар повредил две ключевые функции Нового безопасного конфайнмента
  • ЕС, Франция и Великобритания уже согласовали 30 млн евро на подготовительные работы
  • Ремонт может продлиться до 2030 года
  • ЕБРР призывает доноров увеличить финансирование в 2026 году

В ЕБРР заявили, что удар российского дрона по Новому безопасному конфайнменту поставил под угрозу почти два десятилетия международной работы над ядерной безопасностью в Чернобыле.

По предварительным техническим оценкам, атака серьезно подорвала две главные функции арки - изоляцию разрушенного реактора и возможность безопасного демонтажа старого саркофага.

Отдельное беспокойство вызывает коррозия стальных конструкций, которая может повлиять на долгосрочную безопасность объекта.

В банке оценили, что полное восстановление функциональности Нового безопасного конфайнмента до 2030 года потребует не менее 500 млн евро.

Для старта подготовительного этапа доноры - Евросоюз, Франция и Великобритания - уже согласовали 30 млн евро.

Эти средства пойдут на техническую оценку, подготовку решений и переход от аварийного реагирования к полноценному ремонту.

Сразу после атаки ЕБРР заказал детальную оценку повреждений с участием французского консорциума Novarka - именно он строил арку над ЧАЭС.

В Европейском банке отмечают, что имеющегося финансирования недостаточно, поэтому ожидают новых донорских обязательств уже в этом году.

Новый безопасный конфайнмент ввели в эксплуатацию в 2019 году после почти 20 лет международного сотрудничества. В ЕБРР назвали его одним из важнейших глобальных проектов в сфере ядерной безопасности.

Там отметили, что восстановление арки - это не только вопрос ремонта инфраструктуры, но и безопасности всей Европы.

Что известно о Новом безопасном конфайнменте

Арка над четвертым энергоблоком ЧАЭС - это крупнейшая в мире подвижная металлическая конструкция, созданная для изоляции разрушенного реактора и безопасного демонтажа нестабильных конструкций старого саркофага.

Именно ее повреждение, по оценкам ЕБРР, создало новые риски, которые требуют масштабного международного реагирования.

