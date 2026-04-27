ЕБРР оценил ущерб от удара рф по ЧАЭС: ремонт до 2030 года обойдется в полмиллиарда евро

Главное:

ЕБРР оценил восстановление защитной арки ЧАЭС в минимум 500 млн евро

Российский удар повредил две ключевые функции Нового безопасного конфайнмента

ЕС, Франция и Великобритания уже согласовали 30 млн евро на подготовительные работы

Ремонт может продлиться до 2030 года

ЕБРР призывает доноров увеличить финансирование в 2026 году

В ЕБРР заявили, что удар российского дрона по Новому безопасному конфайнменту поставил под угрозу почти два десятилетия международной работы над ядерной безопасностью в Чернобыле.

По предварительным техническим оценкам, атака серьезно подорвала две главные функции арки - изоляцию разрушенного реактора и возможность безопасного демонтажа старого саркофага.

Отдельное беспокойство вызывает коррозия стальных конструкций, которая может повлиять на долгосрочную безопасность объекта.

В банке оценили, что полное восстановление функциональности Нового безопасного конфайнмента до 2030 года потребует не менее 500 млн евро.

Для старта подготовительного этапа доноры - Евросоюз, Франция и Великобритания - уже согласовали 30 млн евро.

Эти средства пойдут на техническую оценку, подготовку решений и переход от аварийного реагирования к полноценному ремонту.

Сразу после атаки ЕБРР заказал детальную оценку повреждений с участием французского консорциума Novarka - именно он строил арку над ЧАЭС.

В Европейском банке отмечают, что имеющегося финансирования недостаточно, поэтому ожидают новых донорских обязательств уже в этом году.

Новый безопасный конфайнмент ввели в эксплуатацию в 2019 году после почти 20 лет международного сотрудничества. В ЕБРР назвали его одним из важнейших глобальных проектов в сфере ядерной безопасности.

Там отметили, что восстановление арки - это не только вопрос ремонта инфраструктуры, но и безопасности всей Европы.

Что известно о Новом безопасном конфайнменте

Арка над четвертым энергоблоком ЧАЭС - это крупнейшая в мире подвижная металлическая конструкция, созданная для изоляции разрушенного реактора и безопасного демонтажа нестабильных конструкций старого саркофага.

Именно ее повреждение, по оценкам ЕБРР, создало новые риски, которые требуют масштабного международного реагирования.