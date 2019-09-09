ЄБА закликала "Укрзалізницю" врахувати зауваження до договору про перевезення

Договір приєднання про надання послуг по організації перевезення вантажів залізничним транспортом потребує суттєвого доопрацювання. Про це йдеться у зверненні Європейської бізнес асоціації (ЄБА) до голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, як зазначили в ЄБА, відповідний документ обговорювався на зустрічі бізнес-спільноти з "Укрзалізницею", проте зауваження підприємців не були враховані.

Як відомо, "Укрзалізниця" хоче, щоб замовник організовував усунення поточних технічних несправностей вагонів, що виникли в процесі експлуатації на території інших держав. У той же час в ЄБА наполягають, що поточний ремонт вагонів є зобов'язанням перевізника.

Крім того, комітет з логістики асоціації виступає категорично проти ініціативи щодо зміни порядку нарахування плати за користування, в тому числі проти плати за перенесення наступного грозовий операції.

В ЄБА нагадали, що згідно з дослідженням АМКУ, "Укрзалізниця" займає монопольне становище на суміжних ринках (перевезення, надання вагонів). У зв'язку з цим включення в новий проект договору дискримінаційних по відношенню до вантажовласників умов – неприпустимо.

Європейська бізнес асоціація дійшла до висновку, що до усунення відповідних зауважень проект договору "Укрзалізниці" не може бути імплементований.

Нагадаємо, раніше експерт в області транспортної інфраструктури Валерій Ткачов вже звертав увагу на те, що "Укрзалізниця" ігнорує невдоволення бізнесу впровадженням нового порядку плати за користування вагонами компанії при вантажних операціях, а також впровадженням нової редакції договору з клієнтами на організацію перевезення вантажів.

Крім того, народний депутат 8 скликання Ігор Артюшенко звертався до президента Володимира Зеленського із закликом провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво. Як зазначив політик, низька ефективність управління УЗ Євгеном Кравцовим призвела до катастрофічних наслідків.