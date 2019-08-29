Зеленського закликали провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Низька ефективність управління УЗ призвела до катастрофічних наслідків, зазначив Артюшенко

Діяльність вищого керівництва "Укрзалізниці" (УЗ) призвела до катастрофічних наслідків, а "прибутковість" компанії забезпечується за рахунок систематичного невиконання планів капітальних інвестицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення народного депутата 8 скликання Ігоря Артюшенка до президента Володимира Зеленського.

За даними екс-нардепа, "Укрзалізниця" втратила більше половини парку вагонів, збільшується дефіцит кваліфікованих кадрів

Артюшенко зазначає, що низька ефективність управління держкомпанією призвела до того, що в деяких випадках наявність контингенту (поїзні локомотивні, маневрові диспетчери) становить 30% від потреби. Дефіцит щодо забезпечення станційної роботи і формування поїздів – до 20%. Відбувається швидке зростання непродуктивних витрат.

Станом на липень 2019 року, дефіцит локомотивних бригад для забезпечення процесу перевезень становить не менше 1300 людей, при цьому непродуктивні витрати, пов'язані з неякісною організацією роботи, за перше півріччя – не менше 150 млн грн.

Артюшенко також зазначив, що зростання обсягів перевезень, які декларує керівництво УЗ, не відбулось. Але загальні витрати, які понесло господарство на здійснення виробничої діяльності за 6 місяців 2019 року, склали близько 11,5 млрд грн, що більше минулорічних на 600 млн грн.

Стрімко зменшуються обсяги власного вагонного парку. Якщо в 2016 році парк вагонів "Укрзалізниці" становив 140 тис. одиниць, то в 2018 році – лише 60 тис. одиниць. Навантаження вагонів з ознакою ЦТЛ (Центр транспортної логістики УЗ) за останні три місяці не перевищувало 25%.

Політик підкреслив, що УЗ була змушена масово переводити свій парк вагонів на тривалий запас і в неробочий парк, адже в останні три місяці плата за добове користування вагонами УЗ зросла утричі від вартості, що значно зменшило попит на них з боку ринку.

В "Укрзалізниці", за даними Артюшенка, практично знівельована графікова система організації руху вантажних поїздів, звітність з цього напрямку роботи перекручена, що призводить до суттєвих втрат локомотивного господарства, простою вагонного парку. Провальна політика організації перевезень за перше півріччя призвела до втрати локомотивного господарства в загальній сумі близько 550-600 млн грн.

Крім того, за його словами, відсутність інвестиційної політики та ритмічного забезпечення поставок для ремонту інфраструктури призвело до втрати швидкості. Кожен рік технічна швидкість руху поїздів зменшується на 3-5%, через що стабільно зростають непродуктивні витрати. За 6 місяців 2019 року УЗ перевитратила на паливно-енергетичні ресурси майже 690 млн грн.

Екс-нардеп зазначає, що керівництво "Укрзалізниці" так і не провело обіцяного розподілу майна інфраструктури на профільне (яке забезпечує експлуатацію) та інвестиційне (включаючи непрофільні активи), а це продовжує продукувати корупцію і неефективність.

"Аналіз ефективності діяльності керівництва "Укрзалізниці" свідчить, що настав час не тільки для радикальних кадрових рішень, але і для залучення керівників держкомпанії до кримінальної відповідальності. Закликаємо вас ініціювати перевірку стану справ в "Укрзалізниці" із залученням правоохоронних структур МВС, СБУ і НАБУ. Топ-менеджмент сьогодні фактично вбиває держкомпанію, з кожним днем його перебування у владі шлях до відновлення "Укрзалізниці" стає більш довгим. Необхідне застосування термінових заходів і, перш за все, ухвалення кадрових рішень щодо вищого керівництва "Укрзалізниці", – йдеться у зверненні нардепа 8 скликання до президента.

Як відомо, три тижні тому чотири комітету Верховної ради (транспорту, аграрний, промисловості та підприємництва, паливно-енергетичний) направили листа президентові і прем'єр-міністрові про те, що керівництво "Укрзалізниці" не може забезпечити перевезення вантажів, знизити рівень корупції, що завдає шкоди всій економіці України. Парламентські комітети і представники найбільших галузевих об'єднань заявив про відсутність локомотивів і неякісний ремонт наявної тяги, неефективне використання вантажних вагонів, зрив програми оновлення парку.

Через відсутність тяги і непрофесійний менеджмент залишаються покинутими майже 400 вантажних поїздів на 25 тис. вагонів. У зверненні йдеться про те, що "Укрзалізниця" призупинила роботу автоматизованої системи "Керування пересиланням порожніх вагонів", повернулася до ручного розподілу вагонів з "акцентом на маршрутні відправлення" і закриває станції для здійснення навантажень.