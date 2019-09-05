"Укрзалізниця" під керівництвом Кравцова ігнорує зауваження бізнесу, - експерт

Фото: нарада представників бізнесу з керівництвом УЗ (Facebook, Валерій Ткачов)

Експерт розкритикував ставлення "Укрзалізниці" до бізнесу

"Укрзалізниця" ігнорує невдоволення бізнесу впровадженням нового порядку плати за користування вагонами компанії при вантажних операціях, а також впровадженням нової редакції договору з клієнтами на організацію перевезення вантажів. Таку думку висловив експерт в області транспортної інфраструктури Валерій Ткачов, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, він висловив невпевненість у тому, що між бізнесом і головою правління "Укрзалізниці" Євгеном Кравцовим в принципі був діалог, оскільки зауваження представників бізнесу "ігнорувалися або просто відкидалися".

Як відомо, нарада представників бізнесу з керівництвом УЗ відбулася 4 вересня в офісі ЄВА. На зустрічі обговорювалися впровадження нового порядку плати за користування вагонами УЗ при вантажних операціях і впровадження УЗ нової редакції договору з клієнтами на організацію перевезення вантажів.

За словами Ткачова, бізнес виступив категорично проти впровадження другої складової плати (за перенесення наступної вантажної операції), адже це нічим не обґрунтований платіж, який значно збільшує витрати вантажовідправників.

"Наприкінці зустрічі представник компанії "Кернел" озвучив позитивний результат спільного з "Укрзалізницею" проекту щодо графикових відправлень зерна (досягнута добова швидкість руху понад 600 км на добу). Представник компанії "Нібулон" озвучив пропозицію "Укрзалізниці" організувати аналогічний експеримент на базі їх підприємства. Думаю, дуже скоро в Україні зернові вантажі залізницею у вагонах загального парку зможуть возити тільки ці дві компанії", — зазначив Ткачов.

"І ще 1-2 компанії, які мають свої морські термінали та маршрутні елеватори (адже вони вклали гроші). Здрастуй, монополізація зернового ринку через логістичні преференції від УЗ", - додав він.

Нагадаємо, раніше президента Володимира Зеленського закликали провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво.