ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄБА закликала "Укрзалізницю" врахувати зауваження до договору про перевезення

Новини » Економіка    09.09.2019 - 14:10
ЄБА закликала "Укрзалізницю" врахувати зауваження до договору про перевезення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЄБА звернулася до Кравцова

Договір приєднання про надання послуг по організації перевезення вантажів залізничним транспортом потребує суттєвого доопрацювання. Про це йдеться у зверненні Європейської бізнес асоціації (ЄБА) до голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, як зазначили в ЄБА, відповідний документ обговорювався на зустрічі бізнес-спільноти з "Укрзалізницею", проте зауваження підприємців не були враховані.

Як відомо, "Укрзалізниця" хоче, щоб замовник організовував усунення поточних технічних несправностей вагонів, що виникли в процесі експлуатації на території інших держав. У той же час в ЄБА наполягають, що поточний ремонт вагонів є зобов'язанням перевізника.

Крім того, комітет з логістики асоціації виступає категорично проти ініціативи щодо зміни порядку нарахування плати за користування, в тому числі проти плати за перенесення наступного грозовий операції.

В ЄБА нагадали, що згідно з дослідженням АМКУ, "Укрзалізниця" займає монопольне становище на суміжних ринках (перевезення, надання вагонів). У зв'язку з цим включення в новий проект договору дискримінаційних по відношенню до вантажовласників умов – неприпустимо.

Європейська бізнес асоціація дійшла до висновку, що до усунення відповідних зауважень проект договору "Укрзалізниці" не може бути імплементований.

ЄБА закликала &quot;Укрзалізницю&quot; врахувати зауваження до договору про перевезенняЄБА закликала &quot;Укрзалізницю&quot; врахувати зауваження до договору про перевезенняЄБА закликала &quot;Укрзалізницю&quot; врахувати зауваження до договору про перевезенняЄБА закликала &quot;Укрзалізницю&quot; врахувати зауваження до договору про перевезення

Нагадаємо, раніше експерт в області транспортної інфраструктури Валерій Ткачов вже звертав увагу на те, що "Укрзалізниця" ігнорує невдоволення бізнесу впровадженням нового порядку плати за користування вагонами компанії при вантажних операціях, а також впровадженням нової редакції договору з клієнтами на організацію перевезення вантажів.

Крім того, народний депутат 8 скликання Ігор Артюшенко звертався до президента Володимира Зеленського із закликом провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво. Як зазначив політик, низька ефективність управління УЗ Євгеном Кравцовим призвела до катастрофічних наслідків.

Президент доручив підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці" Каленков попередив про наслідки прихованого підвищення тарифів УЗ
Новини України грузоперевозкиУкрзалізницяЄвген Кравцов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся