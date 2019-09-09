ЕБА призвала "Укрзализныцю" учесть замечания к договору о перевозках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЕБА обратилась к Кравцову

Договор присоединения о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом требует существенной доработки. Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) к главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову, сообщает РБК-Украина.

В частности, как отметили в ЕБА, соответствующий документ обсуждался на встрече бизнес-сообщества с "Укрзализныцею", однако замечания предпринимателей не были учтены.

Как известно, "Укрзализныця" хочет, чтобы заказчик организовывал устранение текущих технических неисправностей вагонов, возникших в процессе эксплуатации на территории других государств. В то же время в ЕБА настаивают, что поточный ремонт вагонов является обязательством перевозчика.

Кроме того, комитет по логистике ассоциации выступает категорически против инициативы по изменению порядка начисления платы за пользование, в том числе против платы за перенос следующей грозовой операции.

В ЕБА напомнили, что согласно исследования АМКУ, "Укрзализныця" занимает монопольное положение на смежных рынках (перевозки, предоставление вагонов). В связи с этим включение в новый проект договора дискриминационных по отношению к грузовладельцам условий – недопустимо.

Европейская бизнес ассоциация пришла к выводу, что до устранения соответствующих замечаний проект договора "Укрзализныци" не может быть имплементирован.

Напомним, ранее эксперт в области транспортной инфраструктуры Валерий Ткачев уже обращал внимание на то, что "Укрзализныця" игнорирует недовольство бизнеса внедрением нового порядка платы за пользование вагонами компании при грузовых операциях, а также внедрением новой редакции договора с клиентами на организацию перевозки грузов.

Кроме того, народный депутат 8 созыва Игорь Артюшенко обращался к президенту Владимиру Зеленскому с призывом провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство. Как отметил политик, низкая эффективность управления УЗ Евгением Кравцовым привела к катастрофическим последствиям.