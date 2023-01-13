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Турция не будет перерабатывать зерно с оккупированных территорий Украины, - посол

Фото: Турция не будет перерабатывать зерно с оккупированных территорий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина имеет средства контроля, чтобы Турция не перерабатывала зерно с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью "Укринформу".

"Сейчас у нас есть средства контроля, правоохранительные органы собирают информацию по каждому кораблю. Мы наладили коммуникацию между министерством юстиции Турции и нашим Офисом Генерального прокурора по кейсам, которые уже зафиксировали. И мониторинг продолжается", - говорится в заявлении.

Посол объяснил, если корабли будут выходить из Севастополя или Керчи в порт "Кавказ" и там получат российские документы, то Украина будет на это реагировать, попытаться не допустить, чтобы украинское зерно заходило под видом российского в турецкие порты. Боднар уверяет, что турецкая сторона испытывает чувствительность этого вопроса и те ситуации, которые имели место летом, не повторятся.

В июле прошлого года корабль из оккупированного Бердянска пришел к турецкому берегу с грузом ворованного зерна. Однако судно "Жибек Жолы" было отпущено, несмотря на ходатайство украинской стороны о его аресте. Посол пояснил, что решение турецкой стороны по данному судну Украину не до конца удовлетворило.

"Однако работа продолжалась и благодаря совместным усилиям украинской и турецкой сторон удалось добиться прогресса в вопросе недопущения мер в порты Турции судов с ворованным украинским зерном", - добавил Боднар.

Напомним, что в июле корабль с зерном из оккупированного Бердянска вошел в порт в Турции.

Турция задержала сухогруз, который перевозил украденное в Украине зерно. Украинская сторона подала запрос на арест корабля и конфискацию имущества.

Украинское зерно, украденное российскими оккупантами, перевозят на Ближний Восток с помощью 87 судов-зерновозов. Перевозки также контролируют российские военные.

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