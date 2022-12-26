RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть угрозы, которые должны устранить. Зеленский провел спецсовещание по энергетике

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина готовит энергетическую систему к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", - отметил Зеленский.

По его словам, дефициты в энергосистеме сохраняются, отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений постепенно сокращается.

Ранее мы писали, что электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Кроме того, в Киеве и ряде регионов постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Сейчас столица уже близка к плановым графикам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныЭлектроэнергия