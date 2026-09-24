Есть погибший, под завалами могут быть люди: что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Ночью 24 сентября Киев атаковали баллистическими ракетами – в городе прозвучало несколько волн взрывов. Обломки упали в нескольких районах столицы, на места происшествия вызвали медиков.
РБК-Украина сообщает обо всех известных последствиях.
Около часа ночи в Киеве раздалось несколько взрывов на фоне воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной опасности. Вскоре Кличко сообщил, что медиков вызвали в Соломенский район столицы.
По данным Воздушных сил, враг нанес удары баллистике - зафиксирована угроза пусков ракет из Брянской области. Вскоре в городе прогремели повторные взрывы.
Медиков также вызвали в Святошинский район, а затем бригада направлялась и в Подольский район столицы.
Обломки рухнули на территории нескольких районов. В Соломенском и Подольском районах они попали в нежилую застройку. В Днепровском районе обломки упали во дворы 16-этажки и частного дома, а также на админздание .
Обновлено 2:05
В результате ночной атаки на Киев есть один погибший и двое пострадавших. Оба раненых медики госпитализировали, сообщил мэр столицы.
В КМВА уточнили последствия: в Святошинском районе повреждено складское здание. В Днепровском районе повреждено 8-этажное нежилое здание, а также 16-этажный жилой дом и два частных жилых дома на других локациях. В Подольском районе возникло возгорание автомобилей на парковке.
Обновлено 2:20
В Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение дома. Под завалами могут находиться люди, сообщил Виталий Кличко.
В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медучреждения, произошло возгорание автомобилей.
Напомним, ЦПИ предупреждал о подготовке России к баллистическому удару по территории Украины.
Кроме того, только накануне, 23 сентября, Россия уже атаковала Киев - тогда погибли по меньшей мере два человека, а количество пострадавших возросло до 45.
В результате тех ударов в нескольких районах столицы произошли пожары и повреждения .
В Соломенском районе обломки БПЛА упали между домами, загорелась территория транспортного предприятия, также зафиксировали падение дрона на магазин и попадание в девятиэтажное нежилое здание.
В Голосеевском районе были повреждены складские помещения, АЗС, бизнес-центр и объекты транспортной инфраструктуры. А в Дарницком районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.