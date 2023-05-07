Есть погибшие и раненые. В ОВА раскрыли последствия атак РФ на Херсон и область за сутки

Войска РФ за минувшие сутки обстреливали населенные пункты Херсонской области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, а также для атак использовали беспилотники и авиацию. В результате вражеских ударов погибли 6 человек, и еще несколько были ранены.

Об этом 7 мая сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Глава ОВА также проинформировал, что с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы в более безопасные районы за минувшие сутки еще 27 человек.

Так, жертвами российских обстрелов стали шесть человек, еще четверо получили ранения.

Так, за сутки захватчики совершили 51 обстрел, применяя указанные вооружения, и выпустив по региону 237 снарядов. Сам город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Ранее сообщалось, что 6 мая российские оккупанты обстреляли Херсон и пригород.

За сутки до этого войска РФ произвели 71 обстрел Херсонской области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Напомним также, что 3 мая российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

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