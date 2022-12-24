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ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря

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Украина, Суббота 24 декабря 2022 22:32
ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря Фото: Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и Митрополит ПЦУ Блаженнейший Эпифаний (ugcc.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь создадут совместную рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УГКЦ.

"24 декабря Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав провел встречу с Митрополитом Киевским и всей Украины ПЦУ Блаженнейшим Эпифанием в его резиденции на территории Михайловского Златоверхого монастыря", - говорится в сообщении.

Отмечено, что особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, который все острее предстает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Совместную группу инициируют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. В этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.

Как известно, основные христианские церкви в Украине сегодня живут по двум календарям: Григорианскому (Римо-католическая церковь) и Юлианскому (Греко-католическая и Православная церкви).

Также есть еще третий - Новоюлианский, мало чем отличающийся от Григорианского. До 28 февраля 2800 года все праздники по обеим календарям будут совпадать, а дальше возможна погрешность, потому что Новоюлианский несколько иначе исчисляет один день высокосного года.

На сегодняшний день в ПЦУ встал вопрос о переходе на Новоюлианский календарь и, в частности, было предложено праздновать Рождество по этому календарю (25 декабря).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, когда Украина перейдет на новый календарь праздников.

Также ранее мы писали, что за последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

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