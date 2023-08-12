Есть отраженные территории. Тарнавский рассказал о ситуации за день на южном фронте

"Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают", - заявил он.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие - 80, раненые - 160, пленные - 2).

Кроме того, уничтожено семь единиц военной техники противника. В частности,

один танк,

два ББМ,

две артиллерийские системы и минометы,

одна единица автомобильной и одна единица специальной техники.

Также было уничтожено три склада боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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