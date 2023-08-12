Есть отраженные территории. Тарнавский рассказал о ситуации за день на южном фронте

В течение суток на Таврическом направлении артиллерийские подразделения украинских воинов выполнили 1303 огневых задачи. При этом есть отбитые территории.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .
"Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают", - заявил он.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие - 80, раненые - 160, пленные - 2).
Кроме того, уничтожено семь единиц военной техники противника. В частности,
Также было уничтожено три склада боеприпасов.
Контрнаступление ВСУ на юге
Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.
Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.
Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.
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