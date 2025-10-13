RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Есть три варианта. Зеленский рассказал, откуда будут деньги на Tomahawk для Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Сейчас есть три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину. Среди них и замороженные активы РФ.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

На вопрос журналистов об источниках финансирования закупки Tomahawk, Зеленский рассказал, что сейчас есть три варианта.

"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передают нам то, в чем мы нуждаемся", - отметил президент.

Второй источник финансирования, по словам Зеленского, это закупка вооружения напрямую через Mega deal.

"Второй - это история просто напрямую через Mega deal. Это большая история, к ней еще надо дойти", - заявил украинский лидер.

Кроме того, президент Украины предположил, что деньги на закупку Tomahawk можно будет взять из замороженных российских активов.

"Хороший вариант точно", - подчеркнул он, но добавил, что этот вопрос "еще надо решить".

 

Tomahawk для Украины

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Украинский лидер Владимир Зеленский со своей стороны выразил надежду, что получение Украиной этих ракет может заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

Отметим, что в РФ отреагировали на эту новость истерично, заявляя о "сильном ударе" для так называемых "российско-американских отношений".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Украине Tomahawk может привести к "серьезному витку эскалации", поскольку они "могут быть в ядерном исполнении".

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что Россия планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны на фоне сообщений США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.

