Е-система дозволів на викиди: доопрацьований закон не містить ризиків корупції

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розглянув доопрацьований законопроект №4167 на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Закон передбачає впровадження електронної системи дозволів на викиди.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет ухвалив рішення визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями", - вказано у повідомленні.

Глава комітету Анастасія Радіна зауважила, що у доопрацьованій редакції проекту частково усунуто корупціогенні фактори, на які звертав увагу комітет. Проте залишається питання щодо відсутності чітких підстав, критеріїв і порядку прийняття дозвільним органом рішення про надання відступу від екологічних норм або відмову у його наданні.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні не змогли створити електронну систему видачі дозволів на викиди. Парламент вдруге відправив на повторне перше читання законопроект №4167.

Раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей документ за основу. Однак у Раді національної безпеки і оборони підкреслювали, що цей проект в пропонованій редакції становить загрозу для економічної безпеки України.

Так, на початку березня екологічний комітет затвердив доопрацьовану редакцію законопроекту про е-систему видачі дозволів на викиди.

У середині лютого ВР відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення".