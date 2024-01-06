Есть разные группы. Игнат рассказал, где быстрее всего завершат обучение на F-16

"Давайте разделим. Группа пилотов в Британии - это выпускники 2023 года. Там продлится подготовка к пересадке на F-16 до двух лет. Два года там будут учиться молодые пилоты", - заявил Игнат.

Что касается второй группы, то это пилоты, обучающиеся в США. Игнат сообщил, что по словам американцев, обучение будет до конца 2024 года.

"Возможно, кого быстрее подготовят, там индивидуальная программа подготовки", - добавил он.

Спикер также отметил, что последняя - третья группа учится в Дании.

"В Дании - передовая группа, которую мы отправили. Там обучение уже проходит и там уже пилоты проходят полеты с инструкторами и так далее", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что нужно смотреть разные группы, разный срок обучения в разных странах.

"Вот разные площадки, которые у нас есть. Плюс наземный персонал еще учится у других стран, кроме этих трех, которые я озвучил. Что касается Дании, то и пилоты и истребители придут оттуда быстрее всего. Когда это будет? Рассчитываем на весну", - сказал он. Игнатий.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Норвегия в свою очередь сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.