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У МОЗ представили план впровадження електронного рецепту

Київ, Неділя 20 вересня 2020 15:15
У МОЗ представили план впровадження електронного рецепту
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що впродовж 2021-2023 років в Україні буде впроваджуватися план з запровадження електронних рецептів на лікарські засоби. Він вважає, що це все напряму вплине на здоров’я людей.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, впорядкування ринку лікарських засобів і введення електронного рецепту - це є однією із серйозних складових реформи охорони здоров’я.

"У 2021 році ми збираємося запровадити електронний рецепт на наркотичні засоби, на інсулін, і на імуносупресивні препарати. Потім поступово далі ми будемо розширювати цей модуль. У 2022 році ми збираємось зробити електронні рецепти на всі антибіотики, тобто антибіотикотерапію. І у 2023 році - на всю решту рецептурних лікарських засобів", - сказав Степанов.

Він також додав, що коли безконтрольно люди починають приймати антибіотики, у людини виникає резистентність до антибіотикотерапії, антибактеріальної терапії.

"Що це означає? Це якщо дійсно потім необхідно буде вживати антибіотик при тому чи іншому захворюванні - то цей антибіотик просто не буде дієвим. Тому ви просто робите шкоду своєму організму. Тому дуже важливо, щоб в нас були зрозумілі правила щодо відпуску рецептурного лікарських засобів ", - сказав Степанов.

Міністр додав, що електронний рецепт фіксуватиметься в системі та потім можна буде прослідкувати, яким лікарем було виписано рецепт і чи потрібно було його виписувати.

Нагадаємо, в Україні дозволили електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Також РБК-Україна писало, що в Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта.

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